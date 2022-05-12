Son Dakika: Basın toplantısında Abdullah Avcı'yı kızdıran soru!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımda son haftalarda bir düşüş olduğunun söylenmesi üzerine sert cevap veren Abdullah Avcı, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne düşüşü? Dorukhan bir sağ bek oynuyor, bir orta saha oynuyor... Mekanizmaların bozulduğu yerde sonuçlar dalgalı olabiliyor. Koskoca ligde bu takımın sadece 2 mağlubiyeti var. Biraz bu tarafından bakın. Hiçbir takım devamlı kazanarak gitmez. Manchester City, Liverpool örnekleri var..." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİNDE YARIŞMAK VARDIR"

"Sene içinde yoğun akış içinde birlikte olamıyoruz, destekleriniz için size teşekkür ediyorum. Siz de farkındasınız, bir organizasyonu oluşturmaya çalışırken bir sene sonrasının planlarını yapmaya başladık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır. Bir yandan özellikle Trabzonspor’a transfer olurken yaptığı transfer görüşmeleri, daha sonrası Trabzonspor ile ilgili analizi yapıp güçlü güçsüz yanlarını sunum halinde sundum. Sonrasında da transfer gerçekleşti. 7. haftadan sonra milli takım arasıyla göreve başladık. Bir teknik analizdi Trabzonspor için yaptığım analiz. Güçsüz yanını daha iyi hale getirebilirsek için parçalı çalışmalarımızı yaptık. Oyuncu grubu son derece iyi cevaplar verdi. Adım adım yukarıya çıkan bir Trabzonspor oluşturmaya başladık."

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"AVRUPA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Marek'i 2.5 ay kaybettik ama organizasyon, oyun kalitesi düşük de olsa bizi ayakta tuttu. Şampiyonluk bir sonuç ama ondan sonraki yarış daha da büyümemizi gerektiriyor. Daha çok uluslararası maçlara gidebilmemiz için buranın daha büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Trabzon'u daha büyük hedeflere ulaştırabilmek için daha iyi organize olmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var."

"DJANINY VE HUGO AYRILMAK İSTEDİ"

"Djaniny ve Vitor Hugo sezon başında ayrılmak istedi, izin vermedim. Onlarla 6 ay tekrarlarımız vardı. Yeni geleceklerle bir 6 ay daha kaybedemezdim. Şimdi ise bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler."

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"NWAKAEME BURADA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Kendisini çok seviyorum. O da beni seviyor. Ben takımda devam etmesini istiyorum. O da devam etmek istediğini bana söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu karar verecek."