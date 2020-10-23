MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu!
GeriFutbol Son dakika | Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu!
Abone Olgoogle-news

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Fatih Demireli: Başakşehir ne olursa olsun iyi bir sınav verdi!Alman futbolunu yakından takip eden gazeteci Fatih Demireli, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig 2-0 kaybettiği maçı Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya değerlendirdi. Avrupa ekipleri ile olan makasın çok açıldığını ifade eden Demireli, mağlubiyete rağmen temsilcimizin iyi bir sınav verdiğini belirtti. Fatih Demireli merak konusu olan Sörloth’un süre almaması, Nagelsmann’ın Başakşehir’e olan övgüleri ve Alman ekibinden öne çıkan noktalara da değindi.
daha fazla video için

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

 

Son dakika | Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle