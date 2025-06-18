Son dakika - Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi’deki rakibi belli oldu (2. Ön Eleme Turu)

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Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Bu bağlamda Başakşehir’in rakibi belli oldu.

Başakşehir turda, Bulgaristan temsilcisi Cherno More Varna ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse turnuvaya veda edecek.