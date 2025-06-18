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Son dakika - Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi’deki rakibi belli oldu (2. Ön Eleme Turu)

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#Başakşehir#UEFA Konferans Ligi#Cherno More Varna
Son dakika - Başakşehirin UEFA Konferans Ligi’deki rakibi belli oldu (2. Ön Eleme Turu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 15:33

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

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Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Bu bağlamda Başakşehir’in rakibi belli oldu.

Başakşehir turda, Bulgaristan temsilcisi Cherno More Varna ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse turnuvaya veda edecek.

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#Başakşehir#UEFA Konferans Ligi#Cherno More Varna

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