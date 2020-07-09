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Spor Arena
Haber Giriş: 09.07.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak. Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt
Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR
Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers
Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR

Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers | Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK
2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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