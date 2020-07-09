Son Dakika | Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt

Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR

Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers

Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma



UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR



Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers | Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.