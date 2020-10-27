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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir'in rakibi PSG, İstanbul'da!

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Son dakika | Başakşehir'in rakibi PSG, İstanbul'da!
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor
PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

 

Son dakika | Başakşehirin rakibi PSG, İstanbulda

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