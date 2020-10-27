Son dakika | Başakşehir'in rakibi PSG, İstanbul'da!

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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