Son Dakika | Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası Demba Ba'dan ilk sözler...

Demba Ba'nın açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle Allah'a şükretmek istiyorum. Hala bunları yapabiliyor olmam, Allah'ın bana verdiği güçle oldu. İlk golde kendi başıma olduğumu gördüm, döndüm golü attım zaten. İkinci golde de egoistlik yapmak istemedim, Edin'in geldiğini gördüm. Topu ona bıraktım ve ikinci golü bulduk. Böyle büyük maçları oynamayı seviyorum.

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