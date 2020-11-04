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Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası Demba Ba'dan ilk sözler...

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Son Dakika | Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası Demba Ba'dan ilk sözler...
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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta ilk golü atan oyuncu olan Demba Ba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Demba Ba'nın açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle Allah'a şükretmek istiyorum. Hala bunları yapabiliyor olmam, Allah'ın bana verdiği güçle oldu. İlk golde kendi başıma olduğumu gördüm, döndüm golü attım zaten. İkinci golde de egoistlik yapmak istemedim, Edin'in geldiğini gördüm. Topu ona bıraktım ve ikinci golü bulduk. Böyle büyük maçları oynamayı seviyorum.

Son Dakika | Başakşehirin Manchester United galibiyeti sonrası Demba Badan ilk sözler...

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