SON DAKİKA... Başakşehir'in Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Temsilcimiz Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Kopenhag bir önceki turda İskoç ekibi Celtic'i elemeyi başarmıştı. Celtic ile sahasında 1-1 berabere kalan Danimarka temsilcisi deplasmanda rakibini 3-1 yenerek turu geçen taraf olmuştu.

Liverpool'un efsane oyuncularından Dietmar Hamann gerçekleştirdiği kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Medipol Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolverhampton

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Rangers - Bayer Leverkusen

Sevilla - Roma

LASK Linz - 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

Inter - Getafe

Eintracht Frankfurt / Salzburg - Basel

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

16. TAKIM BU AKŞAM BELLİ OLACAK!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanması planlanan rövanş maçı ertelenmişti. İlk maçı 4-1 kazanan Alman ekibi, Avusturya'da bu akşam TSİ 20:00'de oynanacak karşılaşma öncesi büyük avantaj sahibi.

ÇEYREK FİNAL ve YARI FİNAL TARİHLERİ...

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.





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