Son Dakika: Başakşehir'den transferde Neil Taylor atağı! Trabzonspor derken...

Süper Lig 'de kabus gibi bir sezon geçiren Başakşehir, önümüzdeki sezonun kadrosunu yapmak için çalışmalara başladı. Clichy'nin ayrılığı sonrası Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım'dan beklediği verimi alamayan İstanbul ekibinin Aston Villa ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Neil Taylor’a kanca attığı iddia edildi.

Başakşehir'den resmi teklif

Sky Sports'un haberine göre; Başakşehir, 32 yaşındaki sol beke kısa süre içerisinde resmi teklini yapacak. Trabzonspor 'un da kadrosuna katmak istediği vurgulanan tecrübeli oyuncunun Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Aston Villa sezon sonunu bekliyor

Sadece 4 resmi maça çıkan Taylor'un ayrılığına Aston Villa'nın da sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin kadrosuna yeni bir sol bek arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Villa'nın tecrübeli oyuncuya henüz yeni sözleşme teklif etmediği, opsiyonları sezon sonu değerlendireceği belirtildi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig'de 1, FA Cup'ta ise 3 maça çıkan Taylor, Galler Milli Takımı’nda da 43 karşılaşmada oynadı.(Fanatik)

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