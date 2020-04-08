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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:16,Son Güncelleme:/

Son dakika: Başakşehir'den sürpriz transfer! Sekou Tidjany Bangoura imzayı attı...

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Son dakika: Başakşehir'den sürpriz transfer! Sekou Tidjany Bangoura imzayı attı...
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Son dakika transfer haberi: Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başakşehir de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı.

Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu. (Fanatik)

Son dakika: Başakşehirden sürpriz transfer Sekou Tidjany Bangoura imzayı attı...

Son dakika: Başakşehirden sürpriz transfer Sekou Tidjany Bangoura imzayı attı...

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