Son dakika: Başakşehir'den sürpriz transfer! Sekou Tidjany Bangoura imzayı attı...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başakşehir de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı.

Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu. (Fanatik)





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