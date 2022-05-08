Son dakika: Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi!

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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 24 yaşındaki Polonyalı sağ kanat oyuncusu yeni sezonda Başakşehir forması giyecek.

Zaglebie Lubin formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Patryk Szysz, 11 gol atıp 5 de asist yaptı. 24 yaşındaki Szysz, transfer gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi Polonya'nın dışında futbol oynayacak.

Transfermarkt'a göre 1 milyon euro piyasa değeri bulunan Szysz, sağ kanatın yanı sıra solda veya forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FIRAT AYDINUS'A 'AYIP EDİYORSUN'

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a tepkisi dikkat çekti.

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Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Deniz Türüç ile Nelsson'un hava topu mücadelesi sonrası bir kez daha korner kararı verildi. Oyuncular, topun Nelsson'dan çıktığı yönünde uzun süre hakem Fırat Aydınus'a itiraz ederken karar değişmedi.

Mücadelenin 73. dakikasında ise Trezeguet, Taylan Antalyalı ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Aydınus ise devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Belözoğlu'nun Aydınus'a "Çok ayıp ediyorsun! Çok ayıp ediyorsun! Hem orada hem burada..." şeklindeki serzenişi ekranlara yansıdı.

Fırat Aydınus, Belözoğlu'nun uyarırken mücadele kaldığı yerden devam etti.

FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

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Fırat Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray müsabakası ile sahaya döndü.

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Özgür Ertem yaptı. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge oldu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maç öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.