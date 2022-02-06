Son Dakika: Başakşehir'den sosyal medyaya damga vuran video! Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun çizdiği setle golü buldular...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktıBilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
Soyunma odasındaki o anlar paylaşıldı Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyorSoyunma odasındaki o anlar paylaşıldı! 'Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor'#Medipol Başakşehir
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Canlı | Alanyada net fırsat kaçtı Skor...Canlı | Alanya'da net fırsat kaçtı! Skor...#Alanyaspor
Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı#Murat Kurum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
Akılalmaz görüntüler Başınızı kesip sizi sokaklarda sürüklerizAkılalmaz görüntüler! 'Başınızı kesip sizi sokaklarda sürükleriz' #Kongre Baskını
Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiyede ilk kez...Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiye'de ilk kez...#Kahramanmaraş
Çirkin paylaşımlara soruşturma Gözaltılar varÇirkin paylaşımlara soruşturma! Gözaltılar var#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mardinde taksit-taksit soygun Hayatının şokunu yaşadıMardin'de taksit-taksit soygun! Hayatının şokunu yaşadı#Mardin
Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğizIsparta Belediye Başkanı CNN Türk'te: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz#Isparta
Bu haber milyonları ilgilendiriyor TV karşısında uyumak neden tehlikeliBu haber milyonları ilgilendiriyor! TV karşısında uyumak neden tehlikeli?#Uyku Sağlığı
Tarkan özel hemşire tutmuşTarkan özel hemşire tutmuş#Tarkan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Başakşehir'den sosyal medyaya damga vuran video! Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun çizdiği setle golü buldular...

#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe
Son Dakika: Başakşehirden sosyal medyaya damga vuran video Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlunun çizdiği setle golü buldular...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerken, maçtan sonra sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maçtan önce attıkları golün setini çizdiği ve turuncu-lacivertli takımın bu set sayesinde golü bulduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de büyük sevinç yaşanırken, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Berkay Özcan'ın galibiyeti getiren golünün çalışmasını maçtan hemen önce yaptırdığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir sarı-lacivertli takım karşısında aldığı bu galibiyetle tarihte bir ilke imza atmış ve bazı istatistiklerde de sezonun en iyi performansını sergilemişti.

Gözden Kaçmasın

Başakşehirde Berkay Özcandan gol sevinci açıklaması:Başakşehir'de Berkay Özcan'dan gol sevinci açıklaması: Haberi görüntüle

Başakşehir'in öne çıkan istatistikleri şöyle olmuştu;

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda gol yemeden mağlup etti.

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da yenmeyi başardı.

- Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında en fazla şut deneyen iki takımdan biri oldu. (14; Adana Demirspor ile eşit)

Haberin Devamı

SOYUNMA ODASINDA SÖYLEDİ, SAHADA UYGULANDI

Ülker Stadı'nda gösterdiği üst düzey performansla galibiyete uzanan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 3 puanı getiren pozisyonu maçtan önceki son direktiflerde takıma aktardığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in sosyal medyada paylaştığı videoda, Emre Belözoğlu'nun Berkay Özcan'ın Nacer Chadli ile pas bağlantısı yaparak ceza yayı çevresinde topla buluşmasını ve kaleye şut atmasını istediği görüldü.

Turuncu-lacivertlilerin Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği golü de Chadli'nin pasıyla, Berkay Özcan'ın ceza yayında topla buluşup çektiği şutla bulması, yapılan çalışmanın karşılığını bulduğunu gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başakşehir'in videosu, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve en fazla konuşulan konulardan oldu.

 

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlunun Başakşehiri, Fenerbahçe galibiyetiyle tarihte ilkleri başardıEmre Belözoğlu'nun Başakşehir'i, Fenerbahçe galibiyetiyle tarihte ilkleri başardı!Haberi görüntüle

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, gün içinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dünkü maçta çekilen ve Fenerbahçe taraftarına el salladığı anın fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, iki elini birleştiren emoji kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu'nun bu paylaşımı ve kullandığı emoji, Fenerbahçe taraftarına minnet ve teşekkür ettiği şeklinde yorumlandı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Başakşehirden sosyal medyaya damga vuran video Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlunun çizdiği setle golü buldular...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs