Son Dakika: Başakşehir'den sosyal medyaya damga vuran video! Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun çizdiği setle golü buldular...

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de büyük sevinç yaşanırken, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Berkay Özcan'ın galibiyeti getiren golünün çalışmasını maçtan hemen önce yaptırdığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir sarı-lacivertli takım karşısında aldığı bu galibiyetle tarihte bir ilke imza atmış ve bazı istatistiklerde de sezonun en iyi performansını sergilemişti.

Başakşehir'in öne çıkan istatistikleri şöyle olmuştu;

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda gol yemeden mağlup etti.

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da yenmeyi başardı.

- Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında en fazla şut deneyen iki takımdan biri oldu. (14; Adana Demirspor ile eşit)

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SOYUNMA ODASINDA SÖYLEDİ, SAHADA UYGULANDI

Ülker Stadı'nda gösterdiği üst düzey performansla galibiyete uzanan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 3 puanı getiren pozisyonu maçtan önceki son direktiflerde takıma aktardığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in sosyal medyada paylaştığı videoda, Emre Belözoğlu'nun Berkay Özcan'ın Nacer Chadli ile pas bağlantısı yaparak ceza yayı çevresinde topla buluşmasını ve kaleye şut atmasını istediği görüldü.

Turuncu-lacivertlilerin Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği golü de Chadli'nin pasıyla, Berkay Özcan'ın ceza yayında topla buluşup çektiği şutla bulması, yapılan çalışmanın karşılığını bulduğunu gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başakşehir'in videosu, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve en fazla konuşulan konulardan oldu.

🗣 Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor.



⚽️ Berkay Özcan sonuçlandırıyor.



#FBvIBFK pic.twitter.com/EKIEuMkiF4 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 6, 2022

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, gün içinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dünkü maçta çekilen ve Fenerbahçe taraftarına el salladığı anın fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, iki elini birleştiren emoji kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu'nun bu paylaşımı ve kullandığı emoji, Fenerbahçe taraftarına minnet ve teşekkür ettiği şeklinde yorumlandı.

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