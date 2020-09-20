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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'den Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!
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Haber Giriş: 20.09.2020 - 21:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'den Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

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Son Dakika | Başakşehir'den Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemin yönetimini eleştirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Hakem dışında sahadaki bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Hakem, bu denli önemli müsabakayı kaldıramadığını gösterdi.

GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM

Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı kutluyorum, iyi savunma yaptılar, topun arkasında durdular

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