Son Dakika | Başakşehir'den Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemin yönetimini eleştirdi.
Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
Hakem dışında sahadaki bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Hakem, bu denli önemli müsabakayı kaldıramadığını gösterdi.
GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM
Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı kutluyorum, iyi savunma yaptılar, topun arkasında durdular
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