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Son dakika: Başakşehir'den MHK'ya 3 soru! "Cevap yoksa istifa edin"

#Başakşehir#Halil Umut Meler#Arda Kardeşler
Son dakika: Başakşehirden MHKya 3 soru Cevap yoksa istifa edin

Süper Lig ekibi Başakşehir, özel haberle duyurduğumuz Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in bu hafta Süper Lig'de kendilerine verilen maçları MHK'ya iade etmeleri haberinin ardından bir açıklama yaparak MHK'ya 3 soru yöneltti. Başakşehir, soruların cevap bulmaması halinde ise MHK'nin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ligin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan değişiklikler ile sorularımızı daha önce paylaşmıştık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı’nın katıldığı bir televizyon programında bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak açıklamaların haricinden herhangi bir cevap alamadık.

İlave sorularımız şunlardır:

• Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalya maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir?
• Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzon maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?
• Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalya maçına atanmış mıdır?

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MHK’nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK’nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır.

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#Başakşehir#Halil Umut Meler#Arda Kardeşler

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