Son dakika: Başakşehir'den Mesut Özil sonrası Batshuayi bombası! İlk açıklama...

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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Medipol Başakşehir'de gözler Michy Batshuayi transferine çevrildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcü için Başakşehir'den açıklama geldi.

Asbaşkan Mustafa Eröğüt, Mesut Özil'in imza töreninin ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Forvet transferimiz olabilir. Beş kişilik listemiz var. Michy Batshuayi de listemizde, istediğimiz isimlerden. Arzu ettiğimiz şartlar oluşmadı. İlerleyen günlerde oluşur mu, değerlendireceğiz. Bütün listeyi değerlendireceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda en uygun isim kimse, onu alacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Batshuayi, 14 gol ve 5 asistle mücadele etmişti.

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Bonservisi Chelsea'de bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.