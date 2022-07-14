Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Başakşehir'den Mesut Özil sonrası Batshuayi bombası! İlk açıklama...

#Transfer#Michy Batshuayi#Mesut Özil
Son dakika: Başakşehirden Mesut Özil sonrası Batshuayi bombası İlk açıklama...

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna katan Başakşehir, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi transfer etmek için de görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Medipol Başakşehir'de gözler Michy Batshuayi transferine çevrildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcü için Başakşehir'den açıklama geldi.

Asbaşkan Mustafa Eröğüt, Mesut Özil'in imza töreninin ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Forvet transferimiz olabilir. Beş kişilik listemiz var. Michy Batshuayi de listemizde, istediğimiz isimlerden. Arzu ettiğimiz şartlar oluşmadı. İlerleyen günlerde oluşur mu, değerlendireceğiz. Bütün listeyi değerlendireceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda en uygun isim kimse, onu alacağız." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Mesut Özil Başakşehire imza attı Fenerbahçe sözleri...Son dakika: Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Fenerbahçe sözleri...Haberi görüntüle

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Batshuayi, 14 gol ve 5 asistle mücadele etmişti.

Haberin Devamı

Bonservisi Chelsea'de bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Michy Batshuayi#Mesut Özil

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı