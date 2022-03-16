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Son Dakika: Başakşehir'den fırsat transferi! Yaroslav Rakitskiy ile anlaşma sağlandı

#Başakşehir#Yaroslav Rakitskiy#Yaroslav Rakitskiy Transfer Haberleri
Son Dakika: Başakşehirden fırsat transferi Yaroslav Rakitskiy ile anlaşma sağlandı

FIFA'nın Rusya'da oynayan yabancı futbolculara transfer hakkı tanıması Başakşehir'i harekete geçirdi. İstanbul ekibi, tecrübeli oyuncu ile anlaştı.

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FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi.

Fanatik'in haberine göre; Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig 'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti.

Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Turuncu-Lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

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Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

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İki takımda oynadı

Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon 23 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu bu sezon Zenit formasıyla 23 maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Ukrayna Milli Takım formasını da 54 kez terleten Yaroslav Rakitskiy bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı.

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#Başakşehir#Yaroslav Rakitskiy#Yaroslav Rakitskiy Transfer Haberleri

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