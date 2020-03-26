Son Dakika | Başakşehir'den corona virüs açıklaması! "Pozitif sonuca rastlanmadı"
Başakşehir Futbol Kulübü, yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcularda corona virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Başakşehir'in duyurusunda "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
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