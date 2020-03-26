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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Başakşehir'den corona virüs açıklaması! "Pozitif sonuca rastlanmadı"

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Son Dakika | Başakşehir'den corona virüs açıklaması! "Pozitif sonuca rastlanmadı"
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Başakşehir Futbol Kulübü, yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcularda corona virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Başakşehir'in duyurusunda "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Son Dakika | Başakşehirden corona virüs açıklaması Pozitif sonuca rastlanmadı

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