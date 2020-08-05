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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan flaş sözler: 'Yakışır şekilde oynamadık'
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan flaş sözler: 'Yakışır şekilde oynamadık'

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Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan flaş sözler: 'Yakışır şekilde oynamadık'
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı.Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık.

SORUMLUSU BENİM MAÇIN

Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil... Sorumlusu benim bu maçın

KALİTEYİ GÖREMEDİK

Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz. Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik. Şampiyonluk sonrası 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz

OTELE YAPILAN SALDIRI KORKUTTU

Dün gece otelimize yapılan saldırı hem beni, hem oyuncularımı, hem otelin misafirlerini korkuttu. Polis hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Bunu kınıyorum. Gerçekten utanç vericiydi

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