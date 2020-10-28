Son Dakika | Başakşehir'de Mehmet Topal'dan PSG maçı yorumu: 'Maçın hakkı bu değildi'

İşte Mehmet Topal'ın açıklamaları:

Takımı tebrik etmek istiyorum. Avrupa'da 100. maçıma çıkmak benim için onurdu. Çok iyi oynadık. Gol pozisyonları da bulduk ama atamadık. Maçın hakkı bu değildi. Büyük bir kulüple oynadık. Sonuçta PSG iyi bir takım. Devam eden maçlarda elimizden geleni yapacağız.

Takım olarak iyi çalışıyoruz. Dinlenme ve rotasyonu da iyi ayarlıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Zorlu bir periyot olacak ama bu oyunla her şey daha iyi olacak. Bu akşamı unutup ligdeki maçımıza hazırlanacağız. Ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ni düşüneceğiz.

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