Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'den transfer açıklaması: 'Kabul etmedim'

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Martin Skrtel, Çekya basınına transfer açıklamalarında bulundu.

Martin Skrtel, "Sparta Prag'dan teklif aldım ancak kabul etmedim. Slovakya ve başka ülkelerden de teklifler geldi. Yaşım sebebiyle bu ilgi beni şaşırtıyor" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki savunma oyuncusunun Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek.