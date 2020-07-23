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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'den transfer açıklaması: 'Kabul etmedim'
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Haber Giriş: 23.07.2020 - 18:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'den transfer açıklaması: 'Kabul etmedim'

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Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'den transfer açıklaması: 'Kabul etmedim'
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Başakşehir'in savunma oyuncusu Martin Skrtel, Sparta Prag'dan teklif aldığını ancak olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Martin Skrtel, Çekya basınına transfer açıklamalarında bulundu.

Martin Skrtel, "Sparta Prag'dan teklif aldım ancak kabul etmedim. Slovakya ve başka ülkelerden de teklifler geldi. Yaşım sebebiyle bu ilgi beni şaşırtıyor" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki savunma oyuncusunun Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek.

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