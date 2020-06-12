Son dakika | Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif
Başakşehir Kulübü, takıma yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza Perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle