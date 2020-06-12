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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

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Son dakika | Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif
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Başakşehir Kulübü, takıma yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza Perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. 

Son dakika | Başakşehirde koronavirüs testleri negatif

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