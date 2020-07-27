Son Dakika | Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı!

Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Çok mutluyum”

Yaşadıklarını ‘rüya’ olarak nitelendiren İrfan, “Rüya gibiydi. Bugün hatta Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım; ‘Bugün biri beni uyandırsa. 1 haftadır uykudasın dese gerçekten son sinirlenirdim’. Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla” şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ’ın kendisini La Liga takımlarından Sevilla’nın istediğine yönelik açıklamalarına ilişkin ise İrfan Can Kahveci, “Şu an Avrupa maçlarımız var önümüzde. Öncelikle onlara konsantreyim. Bunları hiç konuşmadık şu zamana kadar. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” ifadelerini kullandı.