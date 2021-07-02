Son dakika: Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı!

Başakşehir, geçen sezonun Ekim ayında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Giuliano ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı futbolcu ile, 2 yıl daha sözleşmesi varken karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı.

31 yaşındaki Giuliano, geçen sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkıp 3 gol - 5 asistle mücadele etmişti. Giuliano, 2018 yazında Fenerbahçe'den Al Nasr'a 10,5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.