Son Dakika | Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı!

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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