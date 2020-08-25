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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı!

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Son Dakika | Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Gael Clichy ile yollar resmen ayrıldı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Son Dakika | Başakşehirde Gael Clichy ile yollar ayrıldı

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