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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Epureanu'dan PSG maçı sonrası açıklama: 'Hata yaparsanız gol yersiniz'
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Haber Giriş: 28.10.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Epureanu'dan PSG maçı sonrası açıklama: 'Hata yaparsanız gol yersiniz'

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Son Dakika | Başakşehir'de Epureanu'dan PSG maçı sonrası açıklama: 'Hata yaparsanız gol yersiniz'
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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 2-0 mağlup olduğu maç sonrası temsilcimizin stoperi, Alexandru Epureanu maçı değerlendirdi.

Epureanu'nun maç sonu görüşleri şu şekilde:

Gole kadar başa baş bir mücadele oldu. Kornerde adam paylaşmayı iyi yapamadığımız için golü yedik. Bu kadar kaliteli oyuncuları olan bir takıma böyle hatalar yaparsanız gol yersiniz. Devamında oyunumuzu devam ettirip pozisyonlar bulduk. Bunları atamayınca kalemizde pozisyonlar verdik ve ikinci golü yedik. Mücadelemiz iyiydi. Umarım sonraki maçlarda puan veya puanlar alırız.

Manchester United maçından umudumuz var. Sahaya 11'e 11 çıkıyorsunuz ve skor 0-0 başlıyor. Böyleyse umut her zaman vardır.

Son Dakika | Başakşehirde Epureanudan PSG maçı sonrası açıklama: Hata yaparsanız gol yersiniz

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