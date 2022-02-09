Son dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Erol Bulut açıklaması

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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

5 tane değerli oyuncu kadromuza kattık. Hepsi içerideki rekabeti arttıracak, kalitemizi yükseltecek oyuncular. Hepsi takımımıza katkı yapacaklar. Kadromuz ve gelişen oyunumuzla sezon sonunda iyi bir kapanış yapmayı düşünüyoruz. Oyun gücü arttıkça rakiplerimiz bize karşı daha savunma odaklı oynuyor. Her gelen oyuncu yeni oyuncudur, oyuna, şehre, lige odaklanması süre alabilir. Biz hepsinin katkı yapacağına inanıyoruz. Trezeguet ve Pizzi gibi oyuncular kolay Türkiye'ye getirebileceğimiz oyuncular değildi. İkili ilişkilerimiz, hem kulübün cefakarlığı ve desteği çok önemliydi. Yönetimimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum.

"BEN FENERBAHÇELİYİM, FENERBAHÇE TARAFTARI VEFALIDIR..."

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Fenerbahçe maçına iyi hazırlanmıştık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından ve ligin en iyi takımlarından biri vardı. Çok daha rahat kazanabilirdik. Oyuncularımın maça konsantrasyonları ve çalışmaları bizi mutlu etti. Ben Fenerbahçeliyim, orada çok güzel zamanlarım geçti. Fenerbahçe taraftarı vefalıdır, orada mutlaka hatalarım olmuştur ama çok güzel şeyler yaşadık. Her zaman onlara layık olmaya çalıştım. O günkü destekleri için hepsine teşekkür ediyorum.

"EROL BULUT İLE DAHA UZUN ÇALIŞMAK İSTERDİM"

Erol Bulut ile Fenerbahçe'de verimli bir çalışma dönemimiz oldu, uzun sürmesini isterdim ama o günkü şartlar gereği bir karar alındı. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Zor bir maç. Biz planlarımızı hazırladık. Onlar da bizi çalışıyorlardır. Centilmence, hak edenin kazandığı bir maç olsun.