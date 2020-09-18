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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir'de Djordje Stesevic sesleri! İstanbul'a geliyor...

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Son dakika | Başakşehir'de Djordje Stesevic sesleri! İstanbul'a geliyor...
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Son Dakika Haberi... Başakşehir, Karadağlı genç orta saha Djordje Stesevic'i kadrosuna katmak için İstanbul'a davet etti.

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, transferde acele etmiyor. Oturmuş kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, diğer yandan da genç yetenekleri bünyesine kazandırmanın planlarını yapıyor.

“Başakşehir’den scout hamlesi!”

Asist Analiz'in özel haberine göre; Başakşehir, Karadağlı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Djordje Stešević’i İstanbul’a davet etti. Potansiyel yıldız adayına kancayı takan sadece Başakşehir olmadı… Partizan ve Dinamo Zagreb’in büyük uğraşları olsa da Stesevic’in tercihi kendisini en çok isteyen kulüpten yana oldu.

Karadağ takımlarından OFK Grbalj’ın futbolcusu Stesevic’i kadrosuna katmak için İstanbul’a davet eden Başakşehir’in genç oyuncuya imza attırması bekleniyor. Ayrıca Karadağlı orta sahanın ayrılmasına izin veren kulübüne de teşekkür ettiği öğrenildi.

Djordje Stesevic kimdir?”

2 Haziran 2002 doğumlu Karadağlı futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. OFK Grbalj takımıyla geçtiğimiz sezon 8 maça çıkan genç yetenek, Başakşehir ile anlaşmak üzere…

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