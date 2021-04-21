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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı!

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Son dakika: Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli forvet Demba Ba ile yollarını ayırdı...

Başakşehir ile Demba Ba'nın yolları ayrıldı. Başakşehir, Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı maçta kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman ise Ba için ''Teknik bir karar nedeniyle kadroda yok'' demişti.

Son dakika: Başakşehirde Demba Ba ile yollar ayrıldı

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