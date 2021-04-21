Son dakika: Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı!

Başakşehir ile Demba Ba'nın yolları ayrıldı. Başakşehir, Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı maçta kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman ise Ba için ''Teknik bir karar nedeniyle kadroda yok'' demişti.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...