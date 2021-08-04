MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Başakşehir'de Caiçara'nın sözleşmesi uzatıldı
GeriFutbol Son dakika: Başakşehir'de Caiçara'nın sözleşmesi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Başakşehir'de Caiçara'nın sözleşmesi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Başakşehir'de Caiçara'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.

Son dakika: Başakşehirde Caiçaranın sözleşmesi uzatıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi