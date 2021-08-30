Son dakika: Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı!

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

CAIÇARA NE PAYLAŞTI?

Başakşehir'in Kayserispor'a mağlup olduğu maç sonrasında paylaşım yapan Caiçara şu ifadeleri kullanmıştı.

"Savunmayı düşünerek oynuyoruz. Geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Bu bize şampiyonluk getirdi. Tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle.""