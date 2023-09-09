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Son Dakika: RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi! Resmi açıklama geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Transfer#Çağdaş Atan
Son Dakika: RAMS Başakşehirde Çağdaş Atan dönemi Resmi açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:04

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." denildi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKTI

Kayserispor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Çağdaş Atan, sarı kırmızılı kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından da çıkardı.

Kayserispor'daki görevine "Hayallerimiz bütçelerden büyük" cümlesi ile başlayan ve 40 Süper Lig maçında görev alan teknik direktör Çağdaş Atan, istifası sonrasında sarı kırmızılı kulüp ile bağlarını kopardı.

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Milli müsabakalar sebebiyle lige verilen arada Kayserispor'daki görevinden istifa eden genç teknik adam, Kayseri'den ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarını da takipten çıktı.

Kayserispor'un Twitter ve Instagram üzerindeki hesaplarını takipten çıkan Çağdaş Atan, bu hamlesi sonrasında birçok Kayserispor taraftarının da takipten çıktığı isim oldu.

Kayserispor kulübünün resmi sosyal medya hesapları da, genç teknik adam Çağdaş Atan'ı takipten çıktı.

Son Dakika: RAMS Başakşehirde Çağdaş Atan dönemi Resmi açıklama geldi...

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#Başakşehir#Transfer#Çağdaş Atan

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