MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi sürüyor
GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi sürüyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın 5'e 2 pas oyununun ardından gerçekleştirilen orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

 

Son Dakika | Başakşehirde Beşiktaş mesaisi sürüyor

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle