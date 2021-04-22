Son Dakika: Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Demba Ba açıklaması!

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesinde Demba Ba'nın ayrılığı hakkında konuştu.

Kulüp için doğru karar verdiğini düşündüğünü aktaran Kocaman, "Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Bu konuyla ilgili nedenler konuşmaya başladığınızda oyuncuyla ilgili olumsuz bir şeyler söylemeniz gerekiyor ki doğru yaptığını gösteresin. Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim" dedi.

DEMBA BA İÇİN HAYIRLI OLSUN

Tecrübeli teknik adam sözlerini, "Buradaki karar da bu, olumlu ya da olumsuz sonuçları olacak. Sonuçların cemeresini de semeresini de çekeceğiz. Hem bizim için hem Demba Ba için hayırlı olsun. Bizde bu konular merak ediliyor nedense" ifadeleriyle tamamladı.