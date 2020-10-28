Son Dakika | Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk: 'PSG gibi bir takıma karşı...'

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Bunu geçen hafta lig maçına da taşıdık. Oyun, istek, konsantrasyon olarak baktığımda oyuncularımın yaptıklarını çok değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın her yerinde bu maç izlendi bu akşam. Bir Türk takımının bu maçtaki performansını ben izlesem çok mutlu olurdum. PSG takımına karşı yakaladığımız pozisyonlar ortada. Kaybetmek üzücü tabii ki. Kalan 4 maçta bu oyun bize goller ve puanla getirebilir desek de sonuçlar bizi üzdü. PSG'ye ve geçen maçta Leipzig'e karşı zaman zaman bu baskıyı ve üstünlüğü kurmak önemli. Belki biraz daha inansak, gol atacağımıza inancımız olsa maçı da kazanabilirdik. Herkesin gurur duyacağı bir Başakşehir sahada vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

"Bu oyunu sürdüreceğiz"

Leipzig maçı ve ligdeki maçımız bize özgüven vermişti. PSG hocasının sizi öven açıklamaları da bize güven verdi. Dünyanın en büyük takımlarından birinin hocası sizi övüyor. İlerleyen maçlarda da bu oyunu sürdüreceğiz. Kazanmak da var kaybetmek de. 4 maçımız var. Hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"Önemli tecrübeler ediniyoruz"

Bir yandan da rakiplerimizi tanıyoruz. Leipzig'i tanıdık, PSG'yi tanıdık. 3. maçta Manchester'ı tanıyacağız. Bunlar önemli tecrübeler. İkinci maçlar için dersler çıkarıyoruz.

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