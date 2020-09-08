Son Dakika | Başakşehir, Rafael transferini açıkladı!

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Başakşehir, Lyon'dan Rafael'in transfer edildiğini resmen duyurdu. Süper Lig'in son şampiyonu, Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyecek.

4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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