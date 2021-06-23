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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Başakşehir Peter Zulj transferini açıkladı!

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Son dakika: Başakşehir Peter Zulj transferini açıkladı!

Süper Lig ekibi Başakşehir, geçen sezon ikinci yarıda Göztepe'de forma giyen Avusturyalı futbolcu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 

Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Son dakika: Başakşehir Peter Zulj transferini açıkladı

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