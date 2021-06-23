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Son dakika: Başakşehir Peter Zulj transferini açıkladı!
Süper Lig ekibi Başakşehir, geçen sezon ikinci yarıda Göztepe'de forma giyen Avusturyalı futbolcu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
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