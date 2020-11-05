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Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir maçı sonrası Manchester United'ın kararı belli oldu! Pochettino...

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Son Dakika | Başakşehir maçı sonrası Manchester United'ın kararı belli oldu! Pochettino...
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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e 2-1 yenilen Manchester United cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başakşehir'in Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup etmesi, İngiliz ekibinde bazı şeyleri kökünden değiştireceğe benziyor...

İngiliz basınında çıkan son haberlere göre Manchester United ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer arasındaki bağ kopmak üzere.

KRİTİK TARİH...

United'ın üst üste aldığı Arsenal ve Başakşehir mağlubiyetlerinin ardından Everton maçından da puan kaybı çıkması halinde Norveçli teknik direktör ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Manchester United'da Solskjaer yerine yeni teknik direktör olarak en büyük aday ise Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino olarak geçiyor.

Son Dakika | Başakşehir maçı sonrası Manchester Unitedın kararı belli oldu Pochettino...

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