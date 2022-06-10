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Son Dakika: Başakşehir, Lucas Biglia'nın transferini açıkladı!

#Transfer#Başakşehir#Lucas Biglia
Son Dakika: Başakşehir, Lucas Biglianın transferini açıkladı

Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Başakşehir, Süper Lig'de geçen sezonu VavaCars Fatih Karagümrük'te geçiren Lucas Biglia'yı transfer etti.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.

Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı’nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

 

 

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#Transfer#Başakşehir#Lucas Biglia

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