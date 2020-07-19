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Haber Giriş: 19.07.2020 - 22:31,Son Güncelleme:

Son dakika! Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi!

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Son dakika! Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi!
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Başakşehir'in Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında stadın elektrikleri kesildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Başakşehir ve Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta stadın bir bölümü karanlığa büründü.

Başakşehir - Kayserispor maçında elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı koptu.

Son dakika Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi

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