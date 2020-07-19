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Son dakika! Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi!
Başakşehir'in Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında stadın elektrikleri kesildi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Başakşehir ve Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta stadın bir bölümü karanlığa büründü.
Başakşehir - Kayserispor maçında elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı koptu.
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