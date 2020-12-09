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Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir Gaziantep FK maçının saati değişti

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Son Dakika | Başakşehir Gaziantep FK maçının saati değişti
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Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 19:00 olarak değiştirildi.

Daha önce açıklanan programda Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 16:00 olarak açıklanmıştı. PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalı sebebiyle Paris'te 1 gün daha fazladan kalan Başakşehir'in Pazar günkü Gaziantep FK maçının saati 19:00 olarak güncellendi.

Son Dakika | Başakşehir Gaziantep FK maçının saati değişti

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