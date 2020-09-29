Son Dakika | Başakşehir forması giyen Rafael'den olay Van Gaal ve ırkçılık açıklamaları!

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, eski teknik direktörü Luis Van Gaal ile yaşadıklarını anlattı.

2008-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Brezilyalı sağ bek şöyle konuştu:

"Van Gaal takımın başına geçtiğinde arkadaşlarım aradı ve bana onu anlattılar. Brezilyalıları sevmediği ve ilk antrenmanda beni takım dışında bırakacağını söylediler fakat inanmadım. Ancak yaptığı ikinci şey bu oldu çünkü ilk gün benimle hiç konuşmadı. 2. gün bana 'takımdan gidebilirsin' dedi. Bir yıl daha kalabilmek için çalıştım ancak o varken mümkün değildi. Her gün dakikalarca kendini överdi."

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!