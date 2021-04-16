Son dakika: Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek! Fırat Aydınus yeniden Galatasaray maçına atandı...

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. 2 Kasım 2018'den sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Fırat Aydınus, 2 hafta önce Hatayspor - Galatasaray maçına atanmış ancak koronavirüse yakalandığı için mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetmişti.

İşte Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri. Bugün oynanacak 4 maçın hakemi dün açıklanmıştı.

Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk

Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Antalyaspor - Rizespor: Suat Arslanboğa

Beşiktaş - Ankaragücü: Halis Özkahya

Denizlispor - BB Erzurumspor: Halil Umut Meler

Trabzonspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Göztepe - Galatasaray - Fırat Aydınus

Gaziantep GK - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

FIRAT AYDINUS KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İÇİN İKİ HAFTA ÖNCEKİ MAÇA ÇIKAMAMIŞTI

Son olarak Galatasaray’ın 2 Kasım 2018’de oynadığı Fenerbahçe maçını yöneten Fırat Aydınus 2.5 yıl sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımın maçını yönetecek.

FATİH TERİM 10 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Derbi sonrasında Fırat Aydınus’un Fatih Terim hakkında yazdığı rapor doğrultusunda tecrübeli teknik adam 10 maç ceza almıştı.

Fatih Terim şunları söylemişti, “Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim? Allah aşkına bırak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Maça Fırat'tan önce ve Fırat'tan sonra diyebiliriz. Harika oynuyorduk ama bu durum Fırat Aydınus'un hoşuna gitmedi. Ben Galatasaray camiasının, taraftarının, futbolcularının hakkını kimseye yedirmem. Ben bunları üstlerine havale etsem, arkalarında dururlar, o yüzden Allah'a havale ediyorum. Maçın skorunu bir tarafa bırakıyorum, fark yapacağımızı beklerken maçı da kaybedebilirdik. Trabzon'da 4-0 kaybettik, yine Fırat var ama ağzımızı açmadık. Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da yaptıkları, hepiniz gördünüz ve Bülent Yıldırım VAR'daydı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için benim kararım doğrudur der. Şimdi bunlar hak yiyor hak."

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