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Son dakika: Başakşehir, Caner Erkin transferini açıkladı

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#Transfer#Caner Erkin#Başakşehir
Son dakika: Başakşehir, Caner Erkin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 18:24

Süper Lig ekibi Başakşahir, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Caner Erkin'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i, tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F.Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

YENİDEN BULUŞTULAR

Caner Erkin, Medipol Başakşehir'e imza atarken Fenerbahçe'den aynı zamanda takım arkadaşı olan eski teknik direktörü ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yeniden buluştu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." demişti.

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#Transfer#Caner Erkin#Başakşehir

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