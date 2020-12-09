Son Dakika | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Ceza ne olursa olsun biz kararımızdan dönmeyiz dedik!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı saldırı ve ardından maçın ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Gümüşdağ'ın sözleri şu şekilde:

Dün akşam yaşanan olayı ülkemizde ve dünyada yakından takip edildi. 13. dakikada Pierre Webo, diğer yardımcı hocalarla otururken orta hakeme karşı bir itirazda bulundu. Seyircisiz olduğu için sesler rahat duyuluyor. 4. hakem Webo'nun üzerine oynamaya başlıyor. Ardından hakeme kulaklıktan seslenip Webo'ya kırmızı kart göstermesini istiyor. Hakem kulübeye doğru gelirken Webo'yu işaret ederek 'Şu zenci' dedi. Bunu kulübede herkes duyuyor. Irkçılığa karşı söylem olarak hep karşıyız. UEFA ve FIFA hep böyledir ama bunu hayata geçirip radikal kararlar aldıklarını görmedik. Dünya insanları bunu kabul edemez. Soyunma odasında konuşmaları yaptık. Demba Ba başta olmak üzere diğer bütün oyuncular maça çıkmak istemediklerini söyledi. Benden izin istediler. Ben de hemen kararın arkasında olduğumu söyledim ve UEFA delegesine ilettim. 4. hakemin maçtan alınmasını istedik ve maça çıkmama kararını ilettik.

"ORTA HAKEM DE İŞİN İÇERİSİNDE. ONU DA İSTEMEDİK"

Orta hakem de bunun ortağı. Ne dediğini duyuyor ama buna rağmen kırmızı9 kartı çıkarıyor. Bunun üzerine biz sahaya çıkmama kararımızı bütün hakemlerin değişmesi isteğiyle yineledik. Yoksa İstanbul'a döneceğimizi söyledik. Çok yoğun 40-50 dakika geçti ve karar bugüne yeni hakemlerle maçın kaldığı yerden başlaması yönünde çıktı. Umarım UEFA ve FIFA gereken cezaları verir ve ırkçılığı sevenlere bir mesaj olur.

"AVRUPA'DAN MEN CEZASI ALABİLİRSİNİZ' DEDİLER"

Maçtan çekildiğimizde bize 'Bu karar UEFA'dan men de olabilir. Ceza da gelebilir dediler. Biz ceza ne olursa olsun biz kararımızdan dönmeyiz dedik. Sonucu ne olursa olsun biz bunun arkasındayız. Sonuç olarak hakemler değiştirildi ve bizim maçımız bugüne başka hakemlerle alındı.

4. hakemin vücut dili bozuktu. Maçın başında sürekli Webo ile uğraşmış. Yaptığı rezaleti hiç yapmamış gibi duruyordu ama sonradan anladı durumu. PSG'li oyuncular, Neymar, Mbappe futbolcularımıza destek verddi. PSG başkanı Nasser de bana 'Yanınızdayız' dedi. Biz maça çıkmayacağımızı söyledik. O da 'Buna saygı duyarız. Siz kararınızı UEFA'ya bildirin.' dedi. İstanbul'a dönme kararı almıştık ama hakemler değişince oynama kararını aldık. UEFA ile çok uzun görüşmeler oldu. Hakemler değişmeseydi yurda dönecektik.

"UEFA BAŞKANI BENİ ARADI..."

Webo ve Demba Ba bizim ailemiz oldu. Webo çok duygulandı. Kendimi evimde hissettim, ailem olduğunuzu anladım dedi. Bunun üzerine karardan dönmemiz mümkün mü. Gayet sağlam durduk ve bu kararın çıkmasını sağladık. UEFA ile sürekli görüşme içerisindeyiz. UEFA Başkanı Ceferin de bize mesaj gönderdi. Büyük üzüntü içinde olduklarını, en ağır cezayı vereceklerini söylediler. Gece 3-4 gibi yatabildik. Şimdi yeniden müzakerelere devam edeceğiz alınacak kararla ilgili.