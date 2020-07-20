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GeriFutbol Son dakika | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 20.07.2020 - 23:08,Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı!

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Son dakika | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı!
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Süper Lig'de şampiyon olan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, katıldığı canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a konuştu ve Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

Gümüşdağ, ''Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var'' sözlerini kullandı.

''FEDERASYONA BAŞVURDUK''

Kasımpaşa maçından sonra da şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Göksel Gümüşdağ, ''Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.'' dedi.

Son dakika | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünderin transferini açıkladı

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