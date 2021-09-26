Son Dakika: Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25, 55 ve 70. dakikada Stefano Okaka kaydetti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk maçından mağlubiyetle ayrılırken Başakşehir puanını 6 yaptı.
Maçtan önemli anlar:
8. dakikada Alper Potuk'un savunma arkasına ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Başakşehir XI: Volkan, Duarte, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.
Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Gökhan Gönül, Alberk Koç, Holmen, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Tyler Boyd, Loic Remy.