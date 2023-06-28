Son Dakika: Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu iyi... İlk açıklama geldi...

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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, bayram sebebiyle memleketi Rize'ye giderken Giresun'da trafik kazası geçirdi.

23 yaşındaki futbolcunun kullandığı araç, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmeden Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki Kartal marka otomobille çarpıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z., Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN İLK SÖZLER

"Bugün sabah saatlerinde yaşadığımız trafik kazası dolayısıyla mesaj atan ve arayan herkese teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz. Karşı tarafın sağlık durumu da şükürler olsun iyi."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’ın, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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TFF’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“A Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’ın Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper’e, ailesine ve Galatasaray A.Ş. Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ BARIŞ ALPER YILMAZ

PSG’den kiralanan Mauro Icardi ile yeniden anlaşmak için görüşmeleri sürdüren, sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran, hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile de ocakta vedalaşan Aslan’da asıl bölgesi santrfor olan futbolcu kalmadı. Güncel kadroda santrforu olmamasına karşın sarı kırmızılılar panik transferi yapmayacak.

‘A SINIFI’ GOLCÜLER BEKLEMEDE

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Icardi için sakin bir tavırla dünyaca ünlü yıldızı ikna etmek adına hamlelerini yapan Galatasaray’da bu transferin önümüzdeki ayın sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Yani Icardi’de finalin olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması temmuz ayı son haftasını bulacak. Icardi’yi beklediği için de A sınıfı golcülerle ilgili somut adım atmayan Galatasaray santrforda alternatif ismini ağustosta getirecek. Bu süreçte eğer işler yolunda giderse Galatasaray alternatif golcüsü yani ikinci santrforunu netleştirecek.

AVRUPA’NIN YAKIN TAKİBİNDE

Ancak kamp ve antrenman çalışmaları da göz önüne alındığında Galatasaray teknik heyeti Şampiyonlar Ligi ön eleme planlarını Barış Alper Yılmaz üzerine kuracak. Sarı kırmızılı takımın 25-26 Temmuz’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turunda 23 yaşındaki futbolcu en uçta görev yapacak. Galatasaray’ın kazandığı 23. şampiyonlukta Barış önemli bir performans ortaya koymuştu. Avrupa’da birçok kulübün takip ettiği genç yıldız geçen sezon forma giydiği 32 maçta 8 gol, 6 asistle 14 gole katkı vermişti.

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Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray’da 32 resmi karşılaşmaya çıkarken 8 gol, 6 asistlik başarılı bir performansa imza atmıştı.