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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 06.07.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli ve Keçiörengücü ile sözleşme detayı...

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Son Dakika: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli ve Keçiörengücü ile sözleşme detayı...

Galatasaray bir transfere daha imza attı. Sarı kırmızılılar, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte transferin tüm detayları...

Süper Lig'in büyük takımlarının peşinden koştuğu Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek. 

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TÜRK TELEKOM STADI'NA GELİP İMZALADI, RESMEN AÇIKLANACAK.

Bugün Türk Telekom Stadı'nda imza atan Barış Alper Yılmaz'ın transferinin akşam saatlerinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Daha önce kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz olacak.

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