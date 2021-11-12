Son dakika: Barcelona'yı şoke eden iddia! Aguero'nun kariyeri bitebilir...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Malatyada korkutan deprem Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken paylaşımMalatya'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım#Malatya
Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var#Afganistan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Başak Cengizin annesinden yürek yakan isyan Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan isyan! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...#Samuray Kılıcı
Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor Üzerinden çıkanlar şaşırttı...Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor! Üzerinden çıkanlar şaşırttı...#Italya
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi günRoketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün#MSB
Terör örgütünden tezkere açıklaması... Kalkan: CHP ve İYİ Parti için temel sınavdırTerör örgütünden tezkere açıklaması... Kalkan: CHP ve İYİ Parti için temel sınavdır#Tezkere
Vahşette sır perdesi aralanıyor Katili babası çıktıVahşette sır perdesi aralanıyor! Katili babası çıktı#Adana
İnternette Doğruluk mu, cesaret mi oynadı Sonrası korkunç...İnternette 'Doğruluk mu, cesaret mi' oynadı! Sonrası korkunç...#Doğruluk Mu Cesaret Mi?
Çindeki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlarÇin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar#Bebek Sağlığı
Krizin yeni adı: F35... Çinden flaş hamleKrizin yeni adı: F35... Çin'den flaş hamle!#Çin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Barcelona'yı şoke eden iddia! Aguero'nun kariyeri bitebilir...

#Sergio Aguero#Barcelona#Kalp Ritim Bozukluğu
Son dakika: Barcelonayı şoke eden iddia Agueronun kariyeri bitebilir...

Barcelona'nın 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı maçın 42. dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle kenara gelen ve hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu saptanan Sergio Aguero için kötü haber geldi.

Haberin Devamı

Barcelona'nın sezon başında Manchester City'den bedelsiz transfer ettiği Arjantinli yıldız Sergio Aguero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan maça ilk 11'de çıkmıştı. Mücadelenin 42. dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle oyundan çıkan Arjantinli yıldız hastaneye kaldırılmış ve kontrolleri yapıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

BARCELONA'NIN İLK AÇIKLAMASI: 3 AY YOK

Aguero'nun geniş kapsamlı kontrollerinden sonra kulübü Barcelona, 22 yaşındaki oyuncunun 3 ay futbol oynayamayacağını, bu süre zarfında kalbindeki probleme uygulanacak tedavinin sonuç verip vermeyeceğinin gözlemleneceğini ve sahalara dönüşüyle ilgili net kararın verileceğini açıklamıştı.

ŞOKE EDEN İDDİA: KARİYERİ BİTİYOR

Bugün Katalan medyasında Aguero ve Barcelona için kötü bir haber çıktı. Katalonya Radyosu, 33 yaşındaki Aguero'nun kalbindeki problemin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve Arjantinli golcünün kariyerine devam edemeyeceğini iddia etti. Haberde Aguero'nun durumundaki bir insanın yarışmacı bir şekilde spor yapamacağı vurgulandı.

YALNIZCA 165 DAKİKA SAHADA KALDI

Haberin Devamı

Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergio Aguero#Barcelona#Kalp Ritim Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır