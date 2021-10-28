Son dakika: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oluyor! Koeman'dan sonra...

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Barcelona’da Hollandalı teknik adam Ronald Koeman dönemi sona erdi. Geçen sezon göreve gelen, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar ile tartışılan Koeman, Vallecano mağlubiyetinin ardından koltuğunu kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 1 galibiyet alabilen Katalan ekibi, ligde de oynadığı son 4 maçta, 3 kez sahadan mağlup ayrılıp 9. sıraya gerilemişti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR XAVI OLUYOR!

Barcelona'da Koeman'ın ardından göreve takımın efsanexi Xavi Hernandez geliyor. İspanya basınına göre taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Daha önce kaptanlık görevini üstlenen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Xavi, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bir süre Al-Sadd forması giymiş, daha sonra da teknik direktör olarak takımın başına geçmişti. Xaxi, Al-Sadd ile 2 yılda 7 kupa kazandı.