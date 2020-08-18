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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 21:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!

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Son Dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!
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Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, takımın yeni teknik direktörünün Ronald Koeman olduğunu açıkladı.

Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından görevinden alınan Setien yerine yeni teknik direktör belli oldu.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, ''Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak.'' diyerek takımı yeni sezon Hollandalı teknik direktörün çalıştıracağını açıkladı.

Bartomeu, ayrıca hakkında çıkan istifa haberlerine ''İstifa etmiyorum. İstifa etmek kolay yolu seçmektir.'' diye cevap verdi.

LIONEL MESSI KALACAK MI?

Barcelona Başkanı, ayrıca takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi hakkında da konuştu. Bartomeu, Messi'nin takımdan ayrılmayacağını ve Barcelona'da kalacağını söyledi.

Son Dakika | Barcelonanın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

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